Ronald Koeman trekt de teugels aan bij Oranje: ‘Je moet ook hard naar elkaar kunnen zijn’

Feyenoord kiest voor andere strategie dan 'big spenders' Ajax en PSV: 'Willen niet dezelfde fout maken als vroeger'

Voor het eerst in jaren gloren straks twee rechtstreekse plaatsen in de Champions League, maar welke gevolgen heeft dat voor het (transfer)beleid van de klassieke top 3? De verschillen werden deze zomer glashelder. Ajax blijft heel veel geld uitgeven, al is het aan een ander type speler dan voorheen, PSV neemt volop risico’s en Feyenoord schippert tussen heden en verleden.