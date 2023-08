Ronald Koeman verrast met Micky van de Ven en Ian Maatsen in voorselectie Nederlands elftal

Oranje speelt op 7 september in Eindhoven tegen Griekenland en drie dagen later volgt een duel in Dublin met Ierland. Het zijn twee wedstrijden in de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Bondscoach Ronald Koeman heeft 29 spelers opgenomen in zijn voorlopige selectie voor de komende interlandperiode.