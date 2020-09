Roord matchwinner voor Leeuwinnen bij EK-kwalificatieduel in Rusland

Door het doelpunt van Roord, ze krulde de bal prachtig hoog in de verre hoek in de eerste helft, blijven de Leeuwinnen zonder kleerscheuren in de EK-kwalificatie. Zeven duels, 21 punten. Rusland was eigenlijk de enige ploeg die nog enigszins als uitdager kon worden genoemd. Die ploeg heeft twee wedstrijden minder gespeeld, maar had ook alles gewonnen behalve de heenwedstrijd tegen de Leeuwinnen in Eindhoven (2-0).



Destijds, in oktober 2019, toonde Rusland zich een stugge tegenstander, voor 35.000 toeschouwers in het Philips Stadion. Zonder meer de opponent met de meeste kwaliteit in de poule. Daarom leek deze wedstrijd in Moskou aanvankelijk het ogenschijnlijk grootste struikelblok voor de Leeuwinnen in de kwalificatiepoule. Op kunstgras in een publiekloze atmosfeer, na maanden zonder bij elkaar zijn geweest, daar ligt gevaar op de loer. Opnieuw toonden de Russinnen zich stug, lastig te verslaan ook, maar opnieuw pakte de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman de volle buit.