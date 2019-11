Rosario na nieuwe tik PSV: ‘Het is heel zwaar dit’

PSV kwam al vroeg op achterstand in Tilburg, waardoor de ploeg in crisis direct in de achtervolging moest. ,,Na die tegentreffer moesten we er achteraan. Dan krijg je bij die 2-0 weer een nieuwe tik”, keek Rosario terug. ,,De aansluitingstreffer valt vervolgens te laat.”



De 22-jarige middenvelder zat met PSV al in een crisis en die is na de nederlaag in Tilburg alleen maar groter geworden. ,,Het is heel zwaar dit”, aldus Rosario. ,,Zeker als je kijkt naar het wedstrijdbeeld: zij krijgen drie kansen en scoren twee keer. Ik denk dat we recht hadden op drie punten.” Hoe nu verder bij de Eindhovenaren? ,,We moeten alles blijven geven”, besluit Rosario.