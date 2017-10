Ruim winnen in Borisov is zo makkelijk niet

Want verdedigen kan Wit-Rusland de laatste jaren wel als het op vertrouwde bodem voetbalt. Van de acht thuiswedstrijden voor het duel met Zweden ging de afgelopen 2,5 jaar alleen een ontmoeting met het ijzersterke Spanje verloren. Met minimaal verschil maar (0-1). De sterren van Frankrijk kwamen niet verder dan een gelijkspel (0-0) en Bulgarije moest een nederlaag incasseren (2-1). In die acht thuisduels incasseerde Wit-Rusland slechts drie tegentreffers.

Even ruim winnen bij Wit-Rusland is Oranje nog nooit gelukt. Van de drie eerdere uitduels werden er twee verloren. De enige zege dateert van 7 juni 2003 toen Dick Advocaat ook bondscoach was. Patrick Kluivert en Marc Overmars waren de doelpuntenmakers (0-2).

Diezelfde Advocaat kan nu alleen maar hopen dat Wit-Rusland net zo lekker probeert aan te vallen als vorige maand tegen Zweden (0-4). ,,Ze spelen de laatste wedstrijden steeds met andere spelers. We weten dus niet wat we kunnen verwachten'', zegt hij. ,,Maar winnen bij Wit-Rusland is vaak lastig genoeg. Laten we dat nu eerst proberen voordat we het al over een ruime zege hebben.''