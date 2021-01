Rutten wil weer aan de slag als trainer: ‘Voorkeur voor het buitenland’

,,Ik ga ook zeker nog een nieuw avontuur aan. Mijn voorkeur gaat uit naar het buitenland, om daar nog een mooi project te doen. Waar? Dat maakt me in principe niet uit.” Rutten werkte eerder al in Duitsland (bij Schalke 04), de Verenigde Arabische Emiraten (Al Shabab), Israël (Maccabi Haifa) en België (Anderlecht). De trainer uit Wijchen vertrok in april 2019 bij Anderlecht. Rutten werkte slechts drie maanden in Brussel en slaagde er niet in de sportieve malaise weg te werken.