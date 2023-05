Ruud van Nistelrooij had geen zin om bij PSV toneelstukje op te voeren tegenover spelers die hij niet vertrouwt

PSV’ers spreken van ‘laks’ en ‘slordig’ optreden: ‘Dit mag ons niet overkomen’

Met de grootste moeite wist PSV nog een punt over te houden aan de ontmoeting met Heerenveen in eigen huis (3-3). Dat was voor de Eindhovenaren nog niet genoeg om zeker te zijn van de tweede plek. Trainer Ruud van Nistelrooij en zijn spelers laakten de manier waarop Heerenveen de doelpunten kon maken.