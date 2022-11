Ruud van Nistelrooij na winst op Ajax: ‘Luuk de Jong neemt ploeg op sleeptouw’

Steven Bergwijn spreekt van ‘klotefase’ na verloren topper: ‘Dit was niet Ajax’

Bijna 97 minuten lang zorgde PSV er in de gewonnen topper (1-2) voor dat Ajax niet aan voetballen toe kwam. Daardoor namen de bezoekers uit Eindhoven in ieder geval voor een paar dagen de koppositie over. Ajax-aanvaller Steven Bergwijn was niet te spreken over het spel van zijn ploeg. ,,We zitten in een klotefase en daar moeten we zien uit te komen.”

20:47