Ruud van Nistelrooij over eerste Europa League-klus PSV: ‘Wij ontvangen Bodø met heel veel respect’

Van Nistelrooij denkt dat Bodø in Noorwegen de toon bepaalt. ,,Het is een ploeg die me heeft geïmponeerd met de teamfilosofie die er is en op elke positie is er een duidelijke strategie in het elftal. Wij hebben zelf geen garanties dat we het na zaterdag beter gaan doen, want die heb je in topsport niet. Maar dat is natuurlijk wel de opdracht en eisen we ook van elkaar. Van tegenslagen leer je sowieso het meeste, want de wedstrijden waarin we geen goede resultaten haalden hebben echt impact gehad.”