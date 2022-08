Ruud van Nistelrooij prijst ‘karakter en wilskracht’ PSV: ‘Deze ploeg blijft maar gaan en geloven’

PS­V-cap­tain Luuk de Jong geniet als matchwin­ner in Eindhoven: ‘Dat went nooit’

Luuk de Jong kroonde zich in de verlenging tot matchwinner bij PSV in de return tegen AS Monaco (3-2) in de derde voorronde van de Champions League. ,,Dit zijn de mooiere avonden. Hier ben ik onder andere voor teruggekomen", aldus de aanvoerder, die FC Barcelona in de transferperiode verruilde voor de Eindhovenaren, bij ESPN.

9 augustus