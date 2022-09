Ruud van Nistelrooij reageert op breuk met technisch directeur John de Jong: ‘Komt wel binnen bij mij’

Uitblinker Jasper Cillessen over keepers­kwes­tie Oranje: ‘Ga er niet heen om een weekje vakantie te houden’

Jasper Cillessen (33) keerde deze zomer bij NEC terug in de eredivisie en in de eerste weken van het nieuwe eredivisieseizoen laat de 63-voudig international zich gelden met zeer fraaie reddingen. Ook tegen FC Utrecht (0-0) was de Oranje-keeper de grote sta-in-de-weg en werd hij verkozen tot Man of the Match.

