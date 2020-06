Rvc-voorzitter Jan Smit gaat 9 maanden langer door bij KNVB

,,In coronatijd is het standpunt van iedereen in het betaald voetbal en het amateurvoetbal dat je beter geen mensen kunt vervangen", lichtte KNVB-directeur Eric Gudde toe na de algemene vergadering in Zeist. ,,Jan Smit blijft dus nog even actief. In december komt er een commissie die aan zijn opvolging gaat werken, op dezelfde manier waarop de opvolging van bondsvoorzitter Michael van Praag bij de KNVB is geregeld."

Gudde zelf stopt eveneens in 2021, als directeur betaald voetbal van de KNVB. ,,Dat schijnt ineens nieuws te zijn, maar in 2017 was het volgens mij al duidelijk dat ik 67 jaar zou worden in 2021. Dan is het logisch dat je in dat jaar met pensioen gaat. Rond 1 september ben ik vertrokken. Dat zal ongeveer gelijktijdig zijn met het afscheid van Jan Smit. We gaan wellicht samen weg, de een misschien een maandje eerder dan de ander.” Zowel Gudde als Smit hoopt zijn opvolger in Zeist nog een paar maanden te kunnen inwerken.