Sadilek tevreden na PSV-zege: ‘Ben soms nog wat wild in de duels’

Michal Sadilek (20) heeft zijn doel om meer speelminuten te maken dan vorig seizoen al bereikt. Tegen PEC Zwolle speelde hij alweer zijn twaalfde wedstrijd van dit seizoen, opnieuw als linksback. ,,Een mooie overwinning. PEC is altijd een lastige uitwedstrijd, met 4-0 kunnen we tevreden zijn.”

De door PSV opgeleide Tsjech is van nature een centrale middenvelder en wilde in het begin van dit seizoen ook de concurrentie aangaan op die positie. Maar trainer Mark van Bommel zag in de linkspoot al snel een optie voor de linksbackpositie. ,,De trainer vind dat ik het team daar kan helpen. Ik wissel nu veel met Ollie (Olivier Boscagli, red.), het maakt ook niet uit of hij of ik speel. Als we als team maar zorgen dat we winnen”, benadrukte Sadilek.

Lees ook PSV boekt na moeizame eerste helft ruime zege op PEC Lees meer

Of hij inmiddels al gewend is aan de backpositie? Met een grijns op zijn gezicht: ,,Ik sta liever op het middenveld, maar als ik mag spelen, is dat altijd prettig.”

Maar wie denkt dat Sadilek tevreden is, komt bedrogen uit. Hij eist meer van zichzelf en vindt dat hij nog zaken kan verbeteren. Zoals het aantal gele kaarten dat hij dit seizoen al pakte, hij staat nu op 5 gele prenten en kwam tegen PEC nog goed weg. ,,Ik ben soms nog een beetje wild in de duels. Dat is iets waar ik beter in moet worden.” Of Van Bommel hem dat ook op het hart drukt? ,,Nee, helemaal niet. Soms na de wedstrijd maakt de staf grapjes dat ik weer een kaart heb gepakt. Dat zit ook wel in mijn spel.”

875 minuten

Ondertussen stond Sadilek tegen PEC alweer voor de vijfde keer aan de aftrap in een eredivisieduel dit seizoen. Dat stemt hem wel tot tevredenheid. ,,Ik had dit seizoen als doel om meer minuten dan vorig seizoen te maken. Volgens mij zit ik op het randje”.

Sadilek zit er zelfs al overheen: vorig seizoen kwam hij tot 770 minuten in het eerste elftal, inmiddels staat de teller al op 875 speelminuten. ,,Het is altijd fijn om veel minuten te maken.”