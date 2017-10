Sam Larsson krijgt een kans tegen AVV Swift

Door Mikos Gouka



De linkerspits zal morgen tegen hoofdklasser AVV Swift in de basis beginnen. Swift, de reuzendoder uit Amsterdam die Vitesse wist te kloppen. ,,We moeten de volgende ronde bereiken’, zegt Larsson. ,,Dat is duidelijk. Ja, ik heb de beelden gezien dat Swift won van Vitesse. Die ploeg kon veel in de fase dat het de wind in de rug had. Op eigen veld, op kunstgras. Wij moeten gewoon de volgende ronde bereiken.’’



De aanvaller zegt helemaal fit te zijn, al miste hij door omstandigheden te lang nog wat wedstrijdritme. Dat de nederlaag in de Klassieker hard is aangekomen bij de fans, snapt de aanvaller. Hij zag niet de beelden van het interview met Giovanni van Bronckhorst, die een aangeslagen indruk maakte. ,,Nee, dat zag ik niet’’, zegt ‘Samba Sam’. ,,Leek het alsof hij zich in de steek gelaten voelde door spelers? Dat is niet de bedoeling. Deze ploeg laat niemand zakken, zeker de trainer niet. Het is tijd om op te staan.’’



Renato Tapia verscheen vandaag weer op het trainingsveld, de hamstringblessure houdt hem echter ook vanavond in de bekerwedstrijd aan de kant. De Peruaan werkte een aangepaste oefensessie af met fysiotherapeut Van Meenen. ,,De blessures, het is vervelend’’, zegt Larsson. ,,Maar dat gebeurt in profvoetbal. Daar moeten we ook niet te lang bij stil blijven staan.’’