Sané: Ik kende FC Utrecht vooral van de PlayStation

De rechtsbenige centrale verdediger Lamine Sané speelde in de Champions League, de Europa League, kwam tot bijna 200 wedstrijden in de Ligue 1, was tijdenlang basisspeler bij Werder Bremen, speelde tot 2015 voor Senegal 35 interlands én was in de laatste fase actief in de MLS bij Orlando City. Na zijn Amerikaanse avontuur was hij transfervrij totdat FC Utrecht hem afgelopen vrijdag contracteerde. ,,Ik had opties in Turkije en China, maar het project hier was beter voor me”, vertelde Sané vanmiddag. ,,Of ik de club al kende? Eerlijk? Van de PlayStation. En in de tijd dat Jordy Zuidam (technisch directeur van FC Utrecht, red.) speelde, had ik er al eens van gehoord.”



Na de blessure van aanvoerder Willem Janssen, die door een gescheurde kruisband het restant van het seizoen mist, wilde FC Utrecht alleen een externe verdediger halen als er écht sprake van een versterking was. Anders wilde de club vol inzetten op de talenten die bij Jong FC Utrecht hun vlieguren maken, zoals Tommy St. Jago (20). Het Franse talent Thomas Basila (20) van FC Nantes was lange tijd in beeld, maar bleek onhaalbaar. Fans van FC Utrecht waren er na het sluiten van de transfermarkt niet gerust op dat hun club er goed aan deed om het seizoen af te maken met de uitgedunde verdedigingslijn, omdat ook Giovanni Troupée al op huurbasis weg was naar FC Twente. FC Utrecht had slechts nog Sean Klaiber, Mark van der Maarel, Justin Hoogma, Urby Emanuelson en Leon Guwara als serieuze opties achterin.