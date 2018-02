Santiago Arias staat symbool voor de wederopstanding van PSV

Als je het bandje van die wedstrijd naast die van het duel van gisteren legt, lijkt het alsof de teams van tenue zijn gewisseld. Toch is het wel degelijk een gretige Arias die dit keer een fletse Toornstra in zijn broekzak heeft. Na een kwart wedstrijd doet de Colombiaan met een lepe kopbal (1-0) de moed bij de Rotterdammers voor de zoveelste keer dit seizoen in de schoenen zakken. PSV is heer en meester en kent in Arias zijn uitblinker.



Ook de van een blessure teruggekeerde Marco van Ginkel, Steven Bergwijn en Gaston Pereiro namen de koploper op sleeptouw in een duel dat alleen op papier een topper was. De eerste twee stelden met hun optreden een plek veilig in ons elftal van de week.



Ook ADO Den Haag en Willem II zijn met twee spelers vertegenwoordigd in het elftal. Darryl Lachman en Konstantinos Tsimikas hielden de deur achterin dicht bij de Tilburgers, die een belangrijke zege boekten op Roda JC (1-0) in de strijd tegen degradatie. ADO frustreerde Ajax in de Arena (0-0). Op het middenveld was Lex Immers onverzettelijk, maar de verrassende nummer 8 van de eredivisie had het vooral aan doelman Robert Zwinkels te danken dat het met een punt uit Amsterdam vertrok. Hij wordt beloond met een 8,5 en is de absolute uitblinker in een elftal met hoge scores.



Het team wordt gecompleteerd door Oussama Idrissi van AZ, Mason Mount van Vitesse, Mike van Duinen van Excelsior en - net als vorige week - Sander van de Streek van FC Utrecht. De middenvelder wordt door Hugo Borst in zijn column 'een sieraad voor de eredivisie' genoemd.