Santiago Giménez twee Europese duels geschorst, Feyenoord mist Gernot Trauner in kampioensduel

Santiago Giménez mist de eerste twee Europese duels van komend seizoen wegens een schorsing. De UEFA heeft de spits van Feyenoord voor twee duels geschorst na zijn rode kaart tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Verdediger Gernot Trauner mist bovendien de komende kampioenswedstrijd.

Giménez plantte in de verlenging van het duel met AS Roma zijn noppen op de knie van verdediger Gianluca Mancini. Op dat moment stond Feyenoord met 4-1 achter, wat uitschakeling in de Europa League betekende. Enkele minuten voor het laatste fluitsignaal sloegen de stoppen door bij Giménez. Dat komt hem op een schorsing van twee wedstrijden te staan.

Feyenoord kan dus in de eerste twee speelronden van de nieuwe Europese campagne geen beroep doen op de 22-jarige aanvaller, die afgelopen zomer werd overgenomen van Cruz Azul. Het is een kwestie van tijd voordat Feyenoord een ticket voor de groepsfase van de Champions League bemachtigt. Komende zondag kan Feyenoord tegen Go Ahead Eagles kampioen worden. Dat levert een startbewijs voor het grootste Europese clubtoernooi op.

Giménez speelde dit seizoen een belangrijke rol in Europa. In negen wedstrijden, waarvan hij er slechts vier als basisspeler begon, was hij vijf keer trefzeker. In alle competities staat de teller op 22 treffers. Giménez concurreert dit seizoen met Danilo voor een basisplek in de punt van de aanval. Na de winterstop nam de Mexicaan de plek van de Braziliaan definitief over.

Trauner mist kampioensduel

Feyenoord-verdediger Gernot Trauner moet nog even wachten op zijn rentree. De Oostenrijkse verdediger zal naar verwachting de komende weken nog niet inzetbaar zijn bij de aanstaande kampioen, meldde de club woensdag. Trauner heeft een knieblessure, waardoor hij in elk geval deze week nog niet kan deelnemen aan de groepstraining. De verdediger kwam dit seizoen tijdens 31 officiële wedstrijden in actie voor de Rotterdammers.

Bij winst op Go Ahead Eagles is de ploeg van trainer Arne Slot zondag zeker van de zestiende landstitel uit de clubhistorie. De voorsprong op nummer twee Feyenoord bedraagt acht punten.

