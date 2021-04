Sarina Wiegman na loting voor Spelen: ‘Aan stand verplicht om door te gaan’

Wiegman vindt dat Nederland het aan de stand verplicht is om zich voor de volgende ronde te kwalificeren. ,,Maar zo makkelijk is dat niet natuurlijk. De laatste toernooien hebben we een hoog niveau gehaald en kwamen we tot de finale. Als we dat niveau halen moeten we die poulefase inderdaad doorkomen. Het is niet zo dat we erheen gaan en zeggen: we zien wel waar we eindigen. Win je meer wedstrijden in de poule dan kom je in principe in de volgende ronde tegen op papier makkelijkere tegenstanders.”