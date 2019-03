SC Cambuur en René Hake na dit seizoen uit elkaar

Rosario verlengt contract bij PSV tot zomer van 2023

13 maart Pablo Rosario heeft zijn contract bij PSV tot en met de zomer van 2023 verlengd. Daarmee wordt de middenvelder beloond voor zijn ontwikkeling in dit seizoen. De net 22-jarige controleur is in een jaar tijd vanuit Jong PSV uitgegroeid tot basisspeler in het eerste elftal, dat momenteel koploper is in de eredivisie.