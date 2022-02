SC Cambuur ontvangt hekkensluiter PEC Zwolle

Kwartfina­le KNVB-be­ker eindstati­on Vitesse: Ajax tikt Arnhemse club weg in Arena

AMSTERDAM - De kwartfinale is het eindstation van Vitesse in de KNVB-beker. De Arnhemse club ging woensdagavond in de Arena met 5-0 volledig kansloos onderuit tegen Ajax.

