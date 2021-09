SC Freiburg-doelman Flekken kan bezoekje Louis van Gaal verwachten: ‘Had ik nog nooit van gehoord’

Van Gaal zette de boel razendsnel naar zijn hand bij Oranje, maar de komende weken heeft de nieuwe bondscoach eindelijk wat meer tijd om zichzelf te oriënteren totdat op 8 oktober tegen Letland gespeeld wordt.



Zo vindt de bondscoach dat er op verschillende plekken een ruimere bezetting dient te komen: ,,Steven Bergwijn haalde ik er alsnog bij en speelde een goede wedstrijd, maar als we 4-3-3 willen blijven spelen, moeten we meer schaduwspelers hebben. Voor Steven Berghuis hebben we bijvoorbeeld geen schaduwspeler dus dan gaan we de komende weken bij bijvoorbeeld Anwar El Ghazi kijken.”

Maar ook voor de plek onder de lat houdt Van Gaal zijn ogen geopend: ,,Met de doelmannen hebben we met Justin Bijlow en Joël Drommel een switch naar de jeugd gemaakt. Bijlow deed het fantastisch en straalt veel rust uit dus dat is een geslaagde gok geweest. Maar er is ook een keeper bij SC Freiburg. Daar had ik nog nooit van gehoord, maar hij schijnt heel goed te keepen. Daar gaan we ook naartoe. Flekken heet hij, Flekken. Dan weet hij alvast dat we komen kijken", zei de bondscoach over de 28-jarige Nederlandse doelman.

Flekken keept al sinds hij in 2009 de overstap van Roda JC naar Alemannia Aachen maakte in Duitsland. In 2013 maakte hij vervolgens transfervrij de overstap naar Greuther Fürth. Drie jaar later kwam hij terecht bij MSV Duisburg om weer twee jaar later voor twee miljoen euro naar SC Freiburg te verkassen. Daar kwam hij terecht in de Bundesliga, waar hij vorig seizoen door een elleboogblessure tot slechts drie Bundesliga-wedstrijden kwam. De eerste drie wedstrijden van het huidige seizoen keepte de Nederlander wel.