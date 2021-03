SC Heerenveen gaat grasmat vervangen na kritiek

,,Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over onze huidige grasmat”, aldus algemeen directeur Cees Roozemond. De grasmat van de Friezen, die momenteel tiende staan in de Eredivisie, was dit seizoen regelmatig onderwerp van gesprek.

,,Ondanks het harde werk dat onze veldploeg hierin steekt, is gebleken dat het veld aan vervanging toe is. We hebben er in overleg met onze staf, spelers en natuurlijk de groundsman voor gekozen om over te gaan op een hybride systeem. Deze techniek wordt met succes in vele stadions wereldwijd gebruikt. Mede dankzij een vergoeding vanuit de graspot van de Eredivisie, die inmiddels aan ons is toegewezen, zijn we in staat om de renovatie te bekostigen.”