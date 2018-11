SC Heerenveen mist Lammers tegen Fortuna

Sloetski: Vitesse moet favorieten­rol waarmaken

13:47 ARNHEM - Leonid Sloetski zet Vitesse op scherp. De Arnhemse formatie is zaterdagavond (aftrap 18.30 uur) zwaar favoriet tegen FC Emmen. Maar dat moet de Gelderse equipe ook in dadendrang waarmaken. ,,We mogen hier niet gemakzuchtig over denken”, zegt de coach. ,,Het is niet zo dat de kwaliteitsverschillen enorm zijn.”