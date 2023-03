SC Heerenveen weer nagenoeg op volle oorlogssterkte in thuisduel met Ajax

SC Heerenveen kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Ajax weer beschikken over Sydney van Hooijdonk, Thom Haye, Tibor Halilovic en Mats Köhlert, die afgelopen weekend ontbraken. Verdediger Pawel Bochniewicz is hersteld na zijn botsing van zaterdag, terwijl de Noorse aanvaller Daniël Karlsbakk er vanwege ziekte niet bij is tegen de Amsterdammers.

,,Het gaat goed met Pawel. Hij wist na de botsing even niet meer wat er was gebeurd, waardoor hij gewisseld werd. Dat is een protocol. Hij heeft daarna een paar dagen rust gehad, maar nu is het oké”, zei trainer Kees van Wonderen in zijn vooruitblik.

De Pool Bochniewicz viel afgelopen zaterdag uit in de uitwedstrijd tegen FC Twente. De Friezen pakten een punt in Enschede door een laat doelpunt. Het werd 3-3, waardoor Heerenveen ternauwernood NEC achter zich hield en in het linkerrijtje van de eredivisie bleef. Heerenveen is wel de enige club van de top 9 met een negatief doelsaldo.

,,Dat ik als verdedigende trainer wordt gezien, blijft een terugkerend predicaat. Dat komt ook door mijn periode bij Go Ahead Eagles, waar we 25 keer de nul hielden”, aldus Van Wonderen. In het begin waren we hier ook niet dominant omdat we verder gingen op het systeem van vorig seizoen, maar uiteindelijk wil je aanvallend voetbal zien. We spelen nu meer vanuit de historie van de club, met drie aanvallers. Nu moeten we zorgen dat we weer iets minder goals tegen krijgen. Zondag worden we weer getest op het allerhoogste niveau.”

