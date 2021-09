Scheidsrechter wilde statement maken met staken FC Utrecht - RKC: ‘Je moet een keer streep trekken’

Martens (36) schakelde al vroeg in de wedstrijd de stadionspeaker in toen er bier op het veld werd gegooid. ,,We hebben een aantal waarschuwingen afgegeven. De eerste keer dat er bier werd gegooid, hebben we het laten omroepen. De tweede keer, toen er weer publiek bier aan het gooien was, zijn we naar de zijkant van het veld gegaan om een nog duidelijker statement te maken. De derde keer werd er niet alleen met bier gegooid, maar ook met aanstekers. Dat is grensoverschrijdend. Toen zijn we naar binnen gegaan.” De wedstrijd kon na een afkoelingsperiode van bijna een half uur worden hervat.