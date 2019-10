Schlemiel Paes over zijn blunder: ‘Dit is een klassieker’

Gesthuizen vond NEC niet de mindere van NAC

18:30 BREDA - Voor François Gesthuizen waren de druiven in Breda vrijdagavond na de 1-0 nederlaag tegen NAC meer dan zuur. ,,De gelukkigste heeft gewonnen’’, zei de trainer van NEC. Terwijl de spelersbus al warm draaide, droop bij Gesthuizen de ontgoocheling nog steeds van het gezicht. ,,Wij waren zeker niet de mindere. Ik zeg niet dat we hier met 2-0 moeten winnen, maar een punt hadden we zeker verdiend.’’