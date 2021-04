Schmidt blijft bij PSV: ‘Ik ben hier niet naartoe gekomen voor één jaar’

,,Ik ben hier niet naartoe gekomen voor één jaar. De afspraak was voor twee jaar, minimaal. Ik kijk ernaar uit volgend seizoen weer voor de groep te staan en hopelijk met PSV in de Champions League actief te zijn”, aldus Schmidt, die de voorbije weken in Duitsland in verband werd gebracht met Eintracht Frankfurt en Hertha BSC. ,,In het voetbal heb je altijd te maken met geruchten, zeker aan het einde van het seizoen. Daar kan ik niets aan doen.” Schmidt heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2022. De 54-jarige Duitser was sinds 2004 al coach van Delbrücker SC, Preußen Münster, SC Paderborn, Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen en Beijing Guoan.

Met nog vier speelronden te gaan staat PSV op de tweede plaats. De voorsprong op AZ is drie punten, terwijl het doelsaldo van PSV ook een stuk beter is: +35 om +26. De nummer twee van de eredivisie gaat de voorrondes van de Champions League in. PSV won zaterdag met 1-0 van FC Groningen en zag concurrent AZ een dag later met 2-0 bij Ajax verliezen. ,,De uitslagen waren gunstig voor ons, maar we staan nog steeds onder druk. We moeten onze wedstrijden winnen”, aldus Schmidt, die donderdag ook belang had bij de grote zege (6-2) van Manchester United in de halve finales van de Europa League op AS Roma. Als Manchester United de Europa League wint, hoeft PSV naar alle waarschijnlijkheid pas in te stromen in de derde voorronde (3/4 augustus) van de Champions League in plaats van de tweede voorronde (20/21 juli).