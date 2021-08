Schmidt gunt Dumfries transfer naar Italië: ‘Hij heeft veel voor PSV betekend’

Roger Schmidt is blij dat Denzel Dumfries zijn transfer naar Internazionale te pakken heeft. ,,Het was een wens van hem om daar heen te gaan. Inter is een grote club die in de Champions League speelt. Denzel heeft veel voor PSV betekend. Ik ben blij voor hem en wens hem het beste”, aldus Schmidt, in zijn vooruitblik op de eerste competitiewedstrijd, morgenavond tegen Heracles Almelo.

Eerder vertrokken Donyell Malen en Pablo Rosario bij PSV, dat zich zelf versterkte met doelman Joël Drommel en verdedigers Ramalho en Philipp Mwene. PSV is nog niet klaar op de transfermarkt, maakte Schmidt duidelijk. ,,We moeten onze selectie versterken als we onze doelen willen halen. Zeker als we de Champions League of de Europa League ingaan en voor de titel willen spelen. Dan heb je meer spelers van topniveau nodig. Daar werken we aan. We hebben nog drie weken om spelers te halen. Intern weten we wat we nodig hebben en voor welke opties en transfers we willen gaan.”

Lees ook PREMIUM PSV krijgt minder dan gehoopt voor Dumfries, transferinkomsten lopen wel op tot boven 50 miljoen euro

Schmidt vindt het een gek gevoel dat Heracles pas de eerste wedstrijd in de competitie is. ,,Normaal gesproken werk je zo’n week of zes toe naar de competitiestart, nu hebben we al vier wedstrijden in de Champions League en de Supercup achter de rug. We hebben het gevoel dat het al is begonnen”, vertelde hij. ,,Het is prettig dat de eredivisie nu ook start. Dat is toch onze ‘dagtaak’, het blijft voor PSV de belangrijkste competitie. Het zou mooi zijn als we ons voor het hoofdtoernooi voor de Champions League weten te kwalificeren, maar dat schuiven we nu even terzijde. Het gaat om Heracles. We hopen het niveau van de voorbije weken mee te nemen naar de competitie.”

Volledig scherm © ANP

PSV kent in aanloop naar het duel van zaterdag in Almelo weinig problemen. De Nieuw-Zeelander Ryan Thomas heeft de groepstraining hervat en de Argentijn Maximiliano Romero is na een ernstige blessure hard op de weg terug, zei Schmidt.

Drommel is door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje voor de komende drie WK-kwalificatiewedstrijden. Schmidt: ,,Ik heb Van Gaal nog niet gesproken. Ik denk dat Drommel goed heeft gekeept de laatste vijf duels, hij is sterk begonnen. Van Gaal zal nu denk ik ook gaan uitzoeken wie de beste spelers voor de toekomst zijn, dat is niet zo gek.”