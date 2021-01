Schmidt helemaal klaar met Nijhuis: ‘Hoef hem nooit meer te spreken’

videoRoger Schmidt was zaterdagavond na Sparta-PSV blij dat zijn ploeg drie punten aan het 'sneeuwduel’ in Rotterdam overhield. ,,Een heel belangrijke en speciale wedstrijd”, zei de coach van PSV.

Schmidt was na afloop helemaal klaar met arbiter Bas Nijhuis, met wie hij het eerder dit seizoen in Arnhem ook al aan de stok had. Ook tijdens Sparta-PSV waren de twee weer aan het bakkeleien en kreeg Schmidt geel. Was het tussen de twee weer oké na de wedstrijd? ,,Nee”, zo was Schmidt in eerste instantie kort. ,,We hoeven niet meer te praten, ik heb mijn mening over deze scheidsrechter gevormd. Ik weet na twee wedstrijden wat hij doet. Met zo’n veld als vanavond moet je de spelers beschermen en een helder idee geven hoe we gaan spelen met elkaar.”

Hij vond dat Nijhuis zijn taak niet goed uitvoerde. ,,Beide partijen willen winnen, maar willen er ook voor zorgen dat ze geen blessures oplopen. Daar is de scheids voor. Hij moet duidelijke grenzen geven en adviezen aanreiken. De eerste twintig minuten fluit hij voor niks. Dan gaan spelers denken dat ze alles kunnen zonder geel. Cody Gakpo is mede daardoor geblesseerd geraakt.”

Schmidt ging desgevraagd nog even door. ,,Deze scheidsrechter en ik klikken niet. Ik hoef hem nooit van m’n leven meer te spreken. Het is niet makkelijk om scheidsrechter te zijn, maar mijn gevoel zegt dat hij dingen bewust doet. Hij wil iets speciaals doen, maar dat is niet de taak van de scheidsrechter.”

Volledig scherm © ANP

Gevoel met het veld

Schmidt vond het lastige omstandigheden waarin PSV moest opdraven. ,,De omstandigheden maakten het moeilijk en ook het kunstgras, waar we niet aan gewend zijn. Het was een goede pot, waarbij Sparta en PSV allebei wilden voetballen en winnen. Zij scoorden knap, met een mooie goal. En als je dit veld ziet, kun je beter zelf als eerste scoren.”

PSV kreeg gaandeweg het duel gevoel met het veld, vond Schmidt. ,,Aan het einde moesten we vechten voor de punten, omdat op zo'n veld alles kan gebeuren en de tegenstander veel lange ballen ging spelen. Na de vijfde goal was het gelukkig beslist.”

Schmidt wisselde voor het met 3-5 door PSV gewonnen duel drie spelers die in de basis werden verwacht: Eran Zahavi, Donyell Malen en Denzel Dumfries. ,,Het was goed om wat frisse energie in de ploeg te brengen en spelers weer de kans te geven om zich te laten zien. Dat is goed voor de spirit in de ploeg. Noni (Madueke, red.), Cody (Gakpo, red.), Timo (Baumgartl, red.) en Mauro deden het goed. Als we dit seizoen met elf spelers moeten spelen, bereiken we helemaal niks.”

Volledig scherm Bas Nijhuis. © BSR Agency