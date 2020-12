Schmidt is beducht voor FC Utrecht: ‘We moeten de diepte goed verdedigen’

PSV groepswinnaar in de Europa League

Schmidt: ,,Hartstikke mooi dat we dat nog gerealiseerd hebben. Het vooruitzicht na de eerste drie wedstrijden was natuurlijk niet goed. Corona was net een thema bij ons voor de eerste wedstrijd tegen Granada, die we verloren. Net zoals de wedstrijd in Griekenland. We hebben het daarna gelukkig nog om kunnen draaien. Super dat dat is gelukt. Niet alleen voetbaltechnisch, maar ook mentaal is het een goede prestatie geweest. We hebben een jonge ploeg en het is door de groep gewoon knap gedaan. Natuurlijk kon je vooraf zeggen dat PSV heel licht favoriet was, maar het was een open poule met wel gewoon de nummer zeven van Spanje van vorig seizoen als concurrent.”

Plezier in het werken met de groep in een lastige tijd

Schmidt haalt sowieso voldoening uit het werken met de jonge selectie bij PSV. ,,Dat komt door de ploeg zelf, maar ook door de club en de omstandigheden waaronder je hier kunt werken. Het is mooi om daarvan deel uit te mogen maken. Ik heb PSV leren kennen als een club met fijne tradities en een uitstraling die me heel goed gevalt. De tijd is nu lastig zonder toeschouwers, maar daarin hebben we onze weg gevonden. Het gaat er nu om om goed in positie te blijven en nog te zijn op het moment dat onze supporters terug in het stadion zijn.”

Volgende opdracht: FC Utrecht-thuis, zondag om 16.45

Schmidt: “Ze staan er niet zo goed voor in de competitie, maar FC Utrecht is een ploeg met veel mogelijkheden en heeft veel open wedstrijden gespeeld. Afgezet tegen hun kwaliteiten hebben ze weinig doelpunten gemaakt. Ze zijn goed in de counter, met snelle mensen voorin. We verwachten een compacte tegenstander, waarbij we zelf goed in balbezit moeten zijn en oplossingen moeten vinden om er doorheen te komen. Daarbij moeten we ook goed georganiseerd staan in onze restverdediging.”

Olivier Boscagli, sterkhouder dit seizoen

Schmidt: ,,Hij was denk ik in bijna alle wedstrijden vanaf het begin betrouwbaar en Olivier heeft vertrouwen gekregen vanaf het begin van het seizoen. De stijl van verdedigen die wij willen zien, beheerst hij goed. Olivier kan vooruit verdedigen en dat moet je consequent doen als je met hoge pressing wilt spelen. Dat geldt voor alle achterste vier spelers. Het is belangrijk dat we als team goed pressen. Als alleen de centrale middenvelders het doen en de vier verdedigers teruglopen, kun je niet goed druk zetten en komt de tegenstander tussen de linies te spelen. Olivier past goed bij het systeem dat we willen spelen, is alert en kan situaties goed lezen. Tegen sc Heerenveen waren wij tactisch als team - waarvan hij onderdeel uitmaakt - niet altijd super. Die ervaring moeten we de komende wedstrijden weer gebruiken en als ploeg moeten we ons in totaliteit blijven ontwikkelen. Hoe beter er ook in de aanval druk gezet wordt, hoe makkelijker het voor de laatste vier verdedigen is. Als er geen druk meer op de bal is, wordt het ook steeds lastiger om vooruit te verdedigen. Je moet er daarbij ook voor zorgen dat de tegenstander de diepte niet goed kan benutten. Snelle spelers als Mitchel van Bergen (afgelopen zondag in Heerenveen) en Gyrano Kerk (aanstaande zondag voor FC Utrecht) halen daar hun voordeel en zijn moeilijk te verdedigen als ze diep worden gestuurd.”

Winterstop

PSV heeft nog vier belangrijke duels (3 in de eredivisie en 1 in het bekertoernooi) te gaan tot de kerstdagen. Over de periode daarna heeft de club al een beslissing genomen, waarbij een vriendschappelijk duel niet voor de hand ligt. Schmidt: ,,Op 22 december spelen we onze laatste wedstrijd van dit kalenderjaar. We kunnen misschien nog nadenken over een vriendschappelijk duel voor 10 januari, als we tegen Ajax spelen. Ik denk niet dat het per se nodig is en ben vooral blij dat we een keer goed kunnen trainen in de winterstop. Dat gaan we doen vanaf 29 december. Hopelijk hebben we onze groep dan weer zo goed als compleet, met bijvoorbeeld Érick Gutiérrez, Armando Obispo, Ryan Thomas en Mauro Júnior er weer bij. En ook Marco van Ginkel kan misschien in de teamtrainingen mee gaan doen. Voor de back ups op de backposities kijken we of we spelers vanuit de jeugdopleiding een kans gaan geven. Ik denk dat dat normaal is en ook hoort bij een club als PSV. Wel moeten we het goede moment vinden voor de betrokken speler of spelers. Als ze nog niet klaar zijn, moeten ze geduld hebben. Dat we nog geen echte back up hebben, kan een voordeel voor hen zijn. Al hebben we wel gewerkt aan opties in onze eigen groep. In trainingen kunnen we zien hoe nieuwe spelers zich houden. Normaal hebben we net wat meer tijd in de winter en kunnen we spelers beoordelen in een trainingskamp, maar nu is het anders.”

Richard Ledezma

Schmidt baalt ongelooflijk van de kruisbandblessure van de Amerikaan, die er naar verwachting maandenlang (zeker 6 tot 9 maande) uit is. Hij kan zich goed inleven in de situatie, omdat de trainer zelf ook twee keer een kruisband scheurde. ,,Richard deed het goed bij Jong PSV. Hij was nu vier, vijf weken bij ons in de training aangesloten. We wilden hem na de winter definitief bij onze ploeg laten aansluiten. Ontzettend jammer dat het zo is gelopen. Hij was heel erg gemotiveerd. Eerder hebben we zo ook al Maxi Romero verloren. Met zijn revalidatie gaat het gelukkig goed. Ik denk niet dat hij dit seizoen nog in actie komt.”

