Schmidt kan Van Bommel evenaren, Ajax scoorde altijd vijf keer tegen Emmen

FC Twente - RKC Waalwijk (vrijdag 20.00 uur)

• FC Twente won geen van zijn voorgaande vijf eredivisieduels met RKC (W0-G4-V1), sinds de 0-1 overwinning in Waalwijk op 28 oktober 2012 (doelpunt: Dusan Tadic). Van alle huidige ploegen is RKC alleen tegen FC Twente (5) minimaal drie duels op rij ongeslagen op dit moment.

• Van de tien strafschoppen die Joël Drommel te verwerken kreeg, belandden er slechts vijf in het doel (50%).

• In totaal maakte RKC dit kalenderjaar pas elf competitiegoals. Alleen Vitalie Damascan (2) maakte in 2020 meer dan 1 doelpunt voor de Waalwijkers. Damascan (2 goals, 0 assists), Anas Tahiri (1 goal, 1 assist) en Cyril Ngonge (1 goal, 1 assist) zijn de enige spelers die dit kalenderjaar bij meer dan één treffer van RKC direct betrokken waren.

FC Emmen - Ajax (zaterdag 18.45 uur)

• FC Emmen en Ajax stonden drie keer tegenover elkaar in de eredivisie. Ajax won alle voorgaande ontmoetingen en scoorden daarbij steeds 5 keer. Vorig seizoen werd dit duel aan de Oude Meerdijk niet gespeeld vanwege de coronapandemie.

• FC Emmen (W0-G3-V6) wacht na negen speelrondes nog altijd op zijn eerste zege van dit seizoen. Alleen Fortuna Sittard (W0-G3-V6) is ook nog altijd zonder overwinning.

• Ajax scoorde dit seizoen al 37 keer. Het record van Ajax na tien duels is 39 in 1981/1982. Het record staat op naam van PSV (1999/2000 en 1987/1988), met 45 goals na tien wedstrijden. Kjell Scherpen speelde 34 duels voor FC Emmen in 2018/2019. Hij wacht sindsdien nog op zijn eredivisiedebuut voor Ajax.

ADO Den Haag - SC Heerenveen (zaterdag 20.00 uur)

• SC Heerenveen is negen eredivisieduels met ADO Den Haag op rij ongeslagen (W5-G4-V0), sinds een 0-4 thuisnederlaag op 20 december 2015. Dit is de grootste nederlaag van Heerenveen tegen ADO.

• Ruud Brood debuteerde afgelopen speelronde als trainer van ADO Den Haag met een 6-0 nederlaag op bezoek bij Sparta. Dit was de grootste nederlaag voor een trainer in zijn eerste eredivisieduel in dienst van een specifieke club sinds Jan de Jonge op 19 augustus 2007 met 1-8 verloor met De Graafschap tegen Ajax.

• Heerenveen staat dit seizoen op zeventien goals. Bij veertien van deze zeventien doelpunten was er telkens minimaal één van de ‘Veermannetjes’ direct betrokken. Henk Veerman is dit seizoen met acht goals en twee assists de meest waardevolle speler van Heerenveen. Joey Veerman volgt met twee goals en vier assists.



VVV - PEC Zwolle (zaterdag 21.00 uur)

• PEC Zwolle kan voor de tweede keer opeenvolgende eredivisieduels met VVV winnen. Eerder lukte dat in 1978/1979 door uit met 2-3 en thuis met 3-2 te winnen. Dat laatste betrof de eerste twee wedstrijden die deze clubs in de eredivisie met elkaar uitvochten.

• Giorgos Giakoumakis (8) is de eerste speler ooit met meer dan zeven doelpunten in zijn eerste negen competitieduels voor VVV. Lorenz Hilkes was in 1977/1978 goed voor zeven goals in zijn eerste negen optredens voor de Limburgers. Met acht goals is Giakoumakis ook al verzekerd van het clubrecord van VVV na tien duels. Het oude record stond ook op naam van Hilkes (7 goals in 1977/1978).

• Zwolle staat dit seizoen na negen duels op acht punten. De afgelopen drie seizoenen pakte de ploeg altijd minstens tien punten uit de eerste tien speelrondes. PEC speelde dit seizoen al vijf keer gelijk. Alleen in 1978/1979 speelde de ploeg vaker gelijk in de eerste tien speelrondes van een seizoen (7).



Vitesse - Fortuna Sittard (zondag 12.15 uur)

• De laatste keer dat Fortuna in Arnhem een competitieduel van Vitesse won, was op 6 maart 1999. Fortuna won onder leiding van Bert van Marwijk met 1-2 dankzij goals van Ronald Hamming (24') en Regillio Simons (85'). Dejan Curovic (68') scoorde namens Vitesse. Fortuna-speler Dorel Zegrean kreeg negen minuten na zijn invalbeurt een rode kaart.

• Vitesse verspeelde in de vorige speelronde voor de tweede keer punten (1-1 op bezoek bij Groningen), maar is thuis nog zonder puntenverlies dit seizoen (W4-G0-V0). Vitesse staat na negen duels op 22 punten, een evenaring van het clubrecord (ook 22 uit 9 in het seizoen 2000/2001 ,alle seizoenen omgerekend naar driepuntensysteem).

• Fortuna won maar één van zijn laatste achttien wedstrijden (W1-G8-V9), op 2 februari thuis tegen SC Heerenveen (2-1). Dit is de enige competitiezege van Fortuna in 2020. Dit is de langste zegeloze reeks voor Fortuna sinds een reeks van 20 in 2001-2002.



Feyenoord - FC Utrecht (zondag 14.30 uur)

• Feyenoord en FC Utrecht speelden in de eredivisie honderd keer tegen elkaar. Feyenoord won 55 keer, FC Utrecht 16 keer en 29 keer werd het gelijk. Utrecht won slechts twee van zijn laatste 27 competitieduels met Feyenoord (W2-G9-V16). De laatste van die twee overwinningen behaalde de club op 31 maart 2019 in het eigen Stadion Galgenwaard (3-2).

• Voor de 73-jarige Advocaat is deze reeks van 23 eredivisieduels zonder nederlaag de langste in zijn carrière. Hij overtrof vorige speelronde zijn ongeslagen reeks van 22 competitieduels met het Schotse Rangers uit 1999/2000. De laatste nederlaag van Feyenoord in de eredivisie dateert van ruim een jaar geleden. Op 27 oktober 2019 werd het 4-0 op bezoek bij Ajax. Het was het laatste duel van de Rotterdammers onder trainer Jaap Stam.

• FC Utrecht won dit kalenderjaar nog geen enkel uitduel (W0-G6-V2). De laatste uitzege was een 3-1 overwinning op bezoek bij Heracles op 15 december 2019.



FC Groningen - Willem II (zondag 14.30 uur)

• FC Groningen won in de eredivisie van niemand vaker in eigen huis dan van Willem II (18). Ook FC Utrecht werd 18 keer verslagen in Groningen. Willem II had slechts drie van zijn eerste dertig uitduels bij FC Groningen in de eredivisie gewonnen (W3-G10-V17), maar won vervolgens twee van de laatste drie bezoekjes aan Groningen (W2-G0-V1).

• Groningen verloor slechts één van zijn laatste zes duels (W3-G2-V1). In deze reeks verloren de noorderlingen alleen op 8 november op bezoek bij Feyenoord (2-0). Groningen, achtste met veertien punten, stond dit seizoen al tegenover de gehele huidige top vijf van de ranglijst: Ajax (1-0 winst), Vitesse (1-1), Feyenoord (2-0 verlies), PSV (1-3 verlies) én FC Twente (3-1 verlies).

• Willem II won afgelopen speelronde thuis met 2-1 van VVV en maakte daarmee een einde aan een reeks van zes duels op rij zonder overwinning (W0-G2-V4). Willem II won in 2020 niet in opeenvolgende duels. In 2019 lukte het de Tilburgers vijf keer op meerdere duels op rij te winnen.



Heracles Almelo - AZ (zondag 16.45 uur)

• AZ won elf van zijn laatste twaalf duels met Heracles Almelo. De enige uitzondering was een 3-2 nederlaag bij Heracles op bezoek op 2 september 2018. Die nederlaag in 2018 was ook de laatste keer dat AZ en Heracles elkaar in Almelo troffen.

• Heracles Almelo staat na negen duels op acht punten, het laagste aantal na dat aantal wedstrijden sinds 2016/2017 (ook 8). Destijds verloor de club zijn tiende duel. Heracles heeft 499 eredivisiedoelpunten gemaakt op kunstgras, ruim tweehonderd meer dan nummer twee PEC Zwolle (279 kunstgras-doelpunten)

• AZ (W3-G5-V0) is samen met Feyenoord (W6-G3-V0) de enige club die nog ongeslagen is dit seizoen. De enige andere keer dat AZ ongeslagen bleef in zijn eerste acht duels van een eredivisieseizoen was in 1980/1981, het jaar van het eerste landskampioenschap van de club. Ondanks de ongeslagen status zijn de veertien punten van AZ uit de eerste acht eredivisieduels er vijf minder dan vorig seizoen (19 uit 8).



PSV - Sparta Rotterdam (zondag 20.00 uur)

• PSV heeft slechts één van zijn laatste 23 eredivisieduels met Sparta Rotterdam verloren (W19-G3-V1): 2-1 op Het Kasteel op 3 november 2001. PSV heeft in totaal 63 wedstrijden tegen Sparta gewonnen (W63-G26-V18). De Brabanders wonnen alleen vaker van FC Utrecht (67) en Willem II (65).

• Bij winst op Sparta staat PSV er dit seizoen exact hetzelfde voor als afgelopen seizoen na tien speelrondes onder trainer Mark van Bommel (W7-G2-V1). Van Bommel zou uiteindelijk na zeventien competitieduels vertrekken uit Eindhoven (W9-G4-V4). Thuis verspeelde PSV dit seizoen nog geen punt.

• Sparta heeft zijn laatste zestien competitieduels met PSV niet gewonnen (W0-G3-V13). Voor Sparta is deze reeks op dit moment de langstlopende serie zonder zege tegen een specifieke tegenstander in de eredivisie. Sparta boekte afgelopen speelronde tegen ADO (6-0) zijn grootste overwinning in de eredivisie sinds een 8-1 thuiszege tegen DS ‘79 op 19 februari 1984.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD Sportwereld. Volledig scherm Vermoedelijke opsteling PSV. © AD Sportwereld.