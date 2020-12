Schmidt maakt tussenbalans op: ‘Het maximale haal je er niet uit met 14 man’

Door Maarten Wijffels



Toen PSV vorige week voor de beker won bij De Graafschap, zagen de spelers een oprecht blije coach. Dat beeld kregen ze ook afgelopen zaterdag toen de bekerloting bij FOX Sports op stond tijdens de busrit terug uit Waalwijk. PSV neemt het op 19 januari op tegen FC Volendam in de achtste finales, maar na de korte winterstop wachten eerst nog Ajax, AZ en Sparta.



,,Wat dat is? Ik hou erg van het bekertoernooi en zijn dynamiek’’, vertelt Schmidt (53). ,,Elke ronde speel je tegen een winnaar. En je kunt dé winnaar van al die winnaars worden op het eind. Die gedachte geef ik ook mijn spelers mee. Eerder in China en Oostenrijk lukte het om de beker te winnen. We gaan er bij PSV vol voor.’’



Vanavond sluit de Duitser zijn eerste halfjaar af in Eindhoven. Voor de competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo beantwoordt hij deze maandag vragen over de tussenbalans. Wat opvalt: Schmidt is de eerste PSV-trainer in vijf jaar die met kerst nog in alle competities zit. Dat is óók een kwestie van mindset, zo leert het bekerverhaal.