Schmidt: Nog niet in staat om elke drie dagen te spelen zoals ik dat voor ogen heb

,,Hoe we donderdag in Trondheim speelden, zo is hoe ik het graag zie. Zowel technisch als tactisch stonden we daar goed. Iedereen rond het team wist dat we dat in de beginfase van het seizoen niet keer op keer konden brengen.”

PSV verzekerde zich in Noorwegen met een sterke teamprestatie tegen Rosenborg (0-2) van deelname aan de groepsfase van de Europa League. Drie dagen later ging er tegen het zeker niet kansloze Fortuna Sittard echter nogal wat fout, zowel in verdedigend als in aanvallend opzicht. De Limburgse ploeg verzuimde vooral in de eerste helft te profiteren van al het knoeiwerk bij PSV, dat pas in de 85e minuut via invaller Noni Madueke de zege veiligstelde.



,,Het was een zware wedstrijd voor ons", erkende Schmidt. "De wedstrijd van afgelopen donderdag en de periode daarvoor met drie uitwedstrijden en twee vluchten heeft ons veel kracht gekost. Ik moet mijn ploeg een compliment maken dat ze ook vandaag de drie punten over de streep hebben getrokken."