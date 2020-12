Schmidt: ‘Of het 13-0 wordt tegen VVV? Nee, met 1-0 ben ik al tevreden’

,,We zijn extra gemotiveerd om het jaar af te sluiten met een overwinning. Daarna kunnen de jongens even rust nemen en genieten van de tijd met hun familie", zei de Duitse trainer.

VVV incasseerde eerder dit seizoen in Venlo een historische zware nederlaag tegen Ajax: 0-13. ,,Zoiets gebeurt soms in het voetbal", zegt Schmidt. ,,Iedereen weet dat VVV heus niet zo slecht is. Het was een slechte dag van ze, maar dat zal ze niet nog een keer overkomen. Dus nee, dat hoeven we morgen niet te verwachten. Ik ben al blij als we met 1-0 winnen.”