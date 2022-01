Schmidt uit frustratie richting vierde official: ‘Geef die cup dan meteen aan Ajax’

,,Geef de cup maar meteen aan Ajax”, foeterde hij richting de vierde official, blijkbaar even vergetend dat de landskampioen in Nederland geen beker maar een kampioensschaal krijgt. ,,Geef ze die cup maar, doe het vandaag nog.”

,,Dat was uit frustratie. Tijdens de wedstrijd ben ik een ander mens, dat hoort bij voetbal”, zei de Duitser, nadat hij een half uur na de wedstrijd enigszins was afgekoeld. Zijn overtuiging dat scheidsrechter Danny Makkelie en diens assistenten er volledig naast zaten, was echter nog niet verdwenen.

De trainer, die met PSV in gesprek is over het verlengen van zijn contract, was ondanks de nederlaag toch trots op zijn ploeg. ,,Voor zo’n wedstrijd hoop je al je spelers aan boord te hebben in de beste conditie en dat was helaas niet het geval. Daarom vind ik het een compliment waard hoe we gespeeld hebben.”