Schokeffect werkt, behalve bij PSV: ‘Ik geloof er niet in’

Miljardair Boekhoorn ontkent overname NEC: ‘Klopt niets van de verhalen’

17:04 NIJMEGEN - De Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn ontkent dat hij op het punt staat om voetbalclub NEC over te nemen. Dat laat hij desgevraagd via zijn woordvoerder weten: ,,Er klopt niets van die verhalen. Ik weet niet waar het allemaal vandaan komt, maar het is niet aan de orde.”