Schöne: Gekste jaar van mijn carrière

,,Ik ben al een tijd profvoetballer,’’ zegt Lasse Schöne. ,,Maar dit was het gekste jaar van mijn carrière. We hebben mooie dingen meegemaakt, maar ook afschuwelijke dingen. En afgelopen week stond de boel natuurlijk weer op zijn kop.’’



Schöne zag het ontslag van Keizer, Dennis Bergkamp en Hennie Spijkerman niet aankomen. ,,Edwin van der Sar belde mij en deelde het mede. Ik zei: sorry, kun je dat herhalen? Het kwam toch wel als een schok. We hadden in de competitie de laatste weken een stijgende lijn te pakken. Ik heb een goede tijd onder Marcel gehad. Maar ik ga niet over de beslissing.’’



Had hij niet meer krediet moeten hebben, juist vanwege alles wat er de afgelopen maanden gebeurd is? ,,Het is moeilijk. De beslissing is genomen en wij moeten door. Daarom was deze overwinning ook zo belangrijk. Iedereen kan nu zijn hoofd leegmaken tijdens de feestdagen. We staan vijf punten achter op PSV en daardoor is er nog perspectief op de titel. Nu de batterij opladen en in het nieuwe jaar door.’’