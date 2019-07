SciSports gaat scouting Feyenoord helpen

Advocaat familie Nouri: Ajax niet ruimhartig

8:29 Er is nog geen overeenstemming over de financiële afhandeling van de schade in de kwestie Abdelhak Nouri tussen de familie van de voetballer en Ajax. Dat zei advocaat John Beer, die de belangen van de familie behartigt. ,,Ajax is niet echt ruimhartig”, verklaarde Beer in het televisieprogramma Nieuwsuur. ,,Dat vind ik jammer.”