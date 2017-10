Scorende Miedema wilde eigenlijk voorzet geven op Groenen

Groenen, die in een uiterste poging om de bal te raken haar been omhoog stak terwijl ze naar achteren werd getrokken, bevestigde die lezing. ,,Ik werd onderuit gebeukt en dacht dat we een penalty zouden krijgen. Toen ik achterom keek, zag ik dat de bal erin was gevlogen en dacht ik: ook goed, dan doen we dat maar'', vertelde de Brabantse lachend.

Zwaarbevochten

Miedema en Groenen erkenden dat de overwinning op Noorwegen zwaarbevochten was. ,,Zij hielden de ruimtes heel klein. Het was niet onze mooiste wedstrijd, maar die drie punten zijn wel heel belangrijk'', zei Groenen.

Volgens Miedema zette Oranje in Groningen direct een flinke stap naar het WK van 2019. ,,Op papier is Noorwegen de sterkste tegenstander in de groep, al moeten we Ierland ook niet uitvlakken. Natuurlijk staat er wat meer druk op ons nu we Europees kampioen zijn. De stadions zijn uitverkocht, de mannen presteren niet en iedereen verwacht iets van ons. Dan is het alleen maar mooi om zo te beginnen en gelijk drie punten te pakken.''