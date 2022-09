Scorende vader én een tijger: voor Dost junior voelde bloedeloze FC Utrecht - Vitesse ronduit magisch

NEC ontsnapt door late goal van invaller Marques aan blamage tegen Fortuna Sittard

NIJMEGEN - NEC is ontsnapt aan een blamage tegen hekkensluiter Fortuna Sittard. De Nijmeegse club faalde in de afronding stevende af op een nederlaag, maar invaller Pedro Marques redde diep in de blessuretijd een punt: 1-1.

11 september