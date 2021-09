Sébastien Haller na ‘vreselijke beproevingen’ omarmd door historische prestatie in Lissabon

Door Johan Inan



Waar teamgenoten hem na de droomstart aanvankelijk tevergeefs naar het uitvak duwden, deed Sébastien Haller het ruim na elven in zijn uppie even dunnetjes over. Met de telefoon in de hand en de wedstrijdbal onder de arm zweepte hij de 1300 meegereisde en nog gekooide fans nog een paar keer op. ,,De media-afdeling van Ajax vroeg of ik een selfie wilde maken”, verklaarde hij. ,,Maar ik wilde onze fans op de achtergrond. Zij hebben ons zo goed gesteund. Je hoorde ze echt de hele wedstrijd.”