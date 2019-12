Seizoen 2020-2021 begint op 14 augustus

De data zijn er gekomen na een aantal gesprekken die de KNVB met uiteenlopende partijen heeft gevoerd. Het tussenresultaat, de concept-speeldagenkalender, is vervolgens voorgelegd aan alle betaaldvoetbalorganisaties. De Keuken Kampioen Divisie begint volgend jaar een week later dan in 2019, op 14 augustus.

De competities eindigen ook later: de eredivisie op 16 mei en de eerste divisie op 7 mei. Dat is geen probleem omdat er in de zomer van 2021 geen EK of WK is. In de eredivisie zijn er twee midweekse speelrondes (2-4 februari en 20-22 april). Omdat het seizoen een week later eindigt, is er ook ruimte om de winterstop van de eerste divisie een week te verlengen zonder dat er een extra maandagavondronde nodig is.