Selectie en directie Ajax akkoord met inleveren salaris

'Korter dekken' is bij PSV nu 'niet te kort dekken' geworden

17:58 Leuk is anders, maar Ernest Faber vindt dat er ondanks de coronamaatregelen nog genoeg uit voetbaltrainingen te halen is. ,,Het enige dat je niet kunt doen zijn de partijvormen omdat je elkaar niet aan mag raken. We gaan het binnenkort toch proberen, om te zien wat het inhoudt, een wedstrijd zonder contact. We zullen als trainers creatief moeten zijn om het voetbal zoals het was zo dicht mogelijk te benaderen", aldus de PSV-coach maandag op sportcomplex De Herdgang.