Sem Steijn scoort tegen vader Maurice, maar Sparta verliest wederom niet en blijft meedraaien in subtop

Onderonsjes tussen vaders en zonen. Heel vaak zien we ze niet. Als het gebeurt, dan is het opvallend vaak de zoon die aan het langste eind trekt. Kijk naar Thijs Oosting, die Willem II begin dit jaar met twee treffers langs het RKC van vader Joseph Oosting leidde. Minstens zo bekend is de clash tussen vader en zoon Kruys in 2004. Als jonge speler van FC Utrecht maakte Rick het eerste doelpunt uit zijn carrière nota bene tegen vader Gert, die op dat moment aan het roer stond van De Graafschap. Die ene goal was voldoende voor de zege.

Ook deze vrijdagavond op Spangen leek het er na ruim een uur spelen op dat het script al vooraf was bepaald. Uitgerekend Sem Steijn bracht FC Twente op voorsprong tegen het Sparta van vader Maurice nadat hij raak kopte uit een voorzet van Ricky van Wolfswinkel. Maar dat het Sparta van de oudste Steijn een uiterst taaie ploeg is, bleek ook vrijdagavond weer. De Kasteelclub rechtte de rug en kwam vlot langszij via Arno Verschueren, die in zijn laatste drie duels betrokken was bij liefst zes treffers.

Volledig scherm © ANP

Voor die tijd was de wedstrijd tussen beide ploegen vooral onderhoudend. Een veldoverwicht had FC Twente in de eerste helft wel, maar echt gevaarlijk werd de ploeg van Ron Jans lange tijd niet. Het dichtstbij een treffer was Vaclav Cerny, wiens vrije trap van grote afstand na ruim een halfuur net over het doel van Nick Olij zwabberde. Buiten een schot van Tobias Lauritsen, dat net naast ging, stelde Sparta daar weinig tegenover.

Sem Steijn brak dus de ban in het tweede bedrijf, al was het niet genoeg voor een overwinning. Ook na de gelijkmaker van Verschueren waren de kansen aan beide kanten schaars. Bij Sparta konden ze daar ongetwijfeld het best mee leven: Sparta verloor wéér geen avondwedstrijd op Het Kasteel en blijft meedraaien in de subtop van de eredivisie.

Volledig scherm © Pro Shots / Mischa Keemink

Volledig scherm © Pro Shots / Mischa Keemink

Programma Eredivisie

Stand eredivisie

Statistieken eredivisie

