Serero twijfelgeval bij Vitesse voor duel met Nice

Serero kreeg zondag een tik op zijn achillespees. Hij had ook lichte kramp. De Zuid-Afrikaan ging uit voorzorg naar de kant. ,,Hopelijk is daarmee meer leed voorkomen”, stelt Fraser.



De coach kan tegen OGC Nice zeker nog niet beschikken over Arnold Kruiswijk. Diens rugklachten houden langer dan verwacht aan. ,,Dat is een tegenvaller”, zegt Fraser. ,,Ook omdat Arnold alweer bijna was aangesloten bij de groep.”



Fraser gaat ervan uit dat Alexander Büttner de wedstrijd in Frankrijk kan spelen. ,,Dat is een stijve nek. Hij heeft blijkbaar ergens te lang op de tocht gestaan.”



Lichte zorgen zijn er om Bryan Linssen. De vleugelaanvaller heeft zijn neus gebroken. Hij speelt met een masker. ,,Vervelend is dan dat hij tegen Ajax een bal vol in zijn gezicht kreeg. Hij heeft last, maar kan normaal gesproken gewoon spelen.”