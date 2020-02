Sergiño Dest zet seizoen in achtbaan voort: volop belangstelling van Bayern

Bero twijfelge­val bij Vitesse voor bekerkra­ker Ajax

12:27 ARNHEM - Matus Bero is een twijfelgeval bij Vitesse voor de bekerkraker tegen Ajax. De leiding van de Arnhemse club beslist woensdag pas of de Slowaakse international inzetbaar is voor de kwartfinale in GelreDome. Coach Edward Sturing hoopt vurig op zijn motor op het middenveld.