Seuntjens helpt De Graafschap aan zege op tien man Excelsior

De Graafschap kwam al na twee minuten op voorsprong in het Van Donge & De Roo Stadion in Kralingen. Mo Hamdaoui schoot raak uit een vrije trap, waarbij Excelsior-doelman Alessandro Damen in de korte hoek werd verrast. Reuven Niemeijer schoot in de achttiende minuut de 1-1 binnen vanaf elf meter, nadat Excelsior vrij goedkoop een strafschop kreeg nadat een schot van Julian Baas een arm raakte.

Bekijk hier de samenvatting van Excelsior - De Graafschap (premium).



Zes minuten na de gelijkmaker kwam Excelsior echter met tien man te staan, na een harde overtreding van de slechts spelende Excelsior-linksback Brandon Ormonde-Ottewill. De Graafschap was vanaf dat moment op jacht naar de goal, maar die viel uiteindelijk pas in de slotfase. Ralf Seuntjens begon vanwege een lichte enkelblessure op de bank, maar viel in de 62ste minuut in voor Jonathan Opoku. In de 89ste minuut punterde de 31-jarige spits uit Breda de 1-2 binnen namens de club uit Doetinchem. In Doetinchem kopte Seuntjens ook nog op de lat.