Shanice van de Sanden keert na vijf jaar terug bij Liverpool: ‘Dit betekent veel voor mij’

,,Om terug te zijn in Liverpool, dat betekent heel veel voor mij", zegt Van de Sanden in het aankondigingsfilmpje op Twitter. ,,Ik wil dit team en de club helpen. Ik ben er klaar voor om het shirt aan te trekken.” Van de Sanden kwam in het seizoen 2016-2017 ook al uit voor Liverpool.



Na één seizoen in Engeland vertrok de aanvalster naar Olympique Lyon. Met deze club won ze drie jaar achter elkaar (2018, 2019 en 2020) de Champions League. Na vier seizoenen in Frankrijk hield ze het voor gezien en tekende ze een contract bij VfL Wolfsburg, waar ze transfervrij is vertrokken.



Van de Sanden zat eerder deze week op de tribunes tijdens het EK vrouwenvoetbal, waarvoor ze door de nieuwe bondscoach Mark Parsons niet is geselecteerd. De Oranje Leeuwinnen spelen morgenavond hun laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland, waarvan ze moeten winnen om Europees kampioen Frankrijk te ontlopen.