Shirt Dybala komt aan de muur bij ADO-back Ebuehi

Met een grote grijns op zijn gezicht blikte Ebuehi vandaag terug op een geweldige ervaring. ,,Kijk wat er is gebeurd’’, aldus Ebuehi. ,,Het is al mooi om überhaupt met het Nigeriaanse elftal mee te mogen. Als je dan ook nog minuten mag maken tegen Argentinië is dat een droom die uitkomt.’’ In het Russische Krasnodar zorgde Ebuehi, na rust ingevallen bij een 1-2 achterstand, met Nigeria voor een stunt door Argentinië - zonder Lionel Messi, maar met Javier Mascherano, Ángel Di María, Nicolás Otamendi en Paolo Dybala - te verslaan: 4-2.

Di Maria

Als rechtsback bleef hij overeind tegen niemand minder dan Di Maria. ,,Dat is een geweldige speler. Als je daar tegenover mag staan, is dat alleen maar mooi. Het ging goed. Ik denk dat ik een goede indruk heb achtergelaten’’, aldus Ebuehi, die met Nigeria naar het WK hoopt te gaan. Het shirt van zijn directe tegenstander kreeg hij niet te pakken. ,,Ik wilde eerst die van Di Maria vragen, maar hij was al naar binnen. Toen heb ik die van Dybala gevraagd. Het ligt nog in mijn kast, maar binnenkort gaat die wel ergens hangen.’’

Heracles

Veel tijd om na te genieten is er voor Ebuehi niet. Zondag is het tegen Heracles weer business as usual en wacht een duel met Peterson. ,,Hij is ook gewoon een goede speler’’, blijft de international bescheiden. ,,Daar moet ik ook klaar voor zijn. Als ik nu ga zweven, kan het fout gaan en dat wil ik niet. Ik ben blij wat er afgelopen dagen is gebeurd, maar ik weet dat er nog veel werk aan de winkel is. Als ik me wil blijven ontwikkelen, dan moet ik wel gefocust blijven.’’