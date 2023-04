Simon Tahamata of Berry van Aerle reikt KNVB-beker uit

Ajax kan beker voor 21ste keer

Ajax kan de KNVB-beker voor de 21ste keer winnen. De Amsterdammers zijn met twintig bekerzeges de succesvolste Nederlandse ploeg. Tegenstander PSV won de beker tienmaal en staat daarmee derde achter Feyenoord (13 keer). De afgelopen tien finales namen zeven verschillende clubs de beker mee naar huis. Ajax, Feyenoord en PSV wonnen in die periode de beker allen twee keer en AZ, PEC Zwolle, FC Groningen en Vitesse één keer. Daarmee is de Nederlandse bekercompetitie (met de Engelse FA Cup) na België de meest onvoorspelbare bekercompetitie in Europa. In België wonnen in die periode acht verschillende clubs de beker.